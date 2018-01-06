مقتل 4 مسلحين فى انفجار قنبلة داخل منزل أحد قادة "طالبان" بأفغانستان

مقتل 4 مسلحين فى انفجار قنبلة داخل منزل أحد قادة "طالبان" بأفغانستانالسبت، 06 يناير 2018 09:22 ص
حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 4 مسلحين اثر انفجار قنبلة عن طريق الخطأ داخل منزل تابع لأحد قادة حركة "طالبان" فى إقليم كونار بشرق أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان أصدرته وزارة الداخلية الأفغانية، أن الحادث وقع الليلة الماضية فى مقاطعة "نارى” بإقليم كونار، حيث أوضح البيان أن الانفجار وقع فى الوقت الذى كان يعد فيه المسلحون عبوات ناسفة.
وأشارت الداخلية الأفغانية إلى أن أربعة مسلحين قتلوا اثر الانفجار، من بينهم أحد قادة الحركة فى الإقليم.
ولم تعلق حركة "طالبان" على بيان وزارة الداخلية حتى الآن.
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