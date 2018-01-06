مقتل 20 عنصرا من القوات السورية فى المعارك الدائرة بمدينة حرستا

مقتل 20 عنصرا من القوات السورية فى المعارك الدائرة بمدينة حرستاالسبت، 06 يناير 2018 04:59 م
الجيش السورى - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفادت مصادر فى المعارضة السورية اليوم السبت، بمقتل 20 عنصرا من قوات النظام السورى خلال المعارك الدائرة فى محيط مبنى إدارة المركبات بمدينة حرستا شرق العاصمة دمشق.
وأضافت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن المعارك الدائرة بين قوات الجيش السورى ومسلحى المعارضة، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من القوات السورية بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المعارضة، مبينة أن قوات النظام السورى شنت هجوما موسعا على فصائل المعارضة فى بلدة حرستا فى ريف دمشق الشرقي، وذلك بهدف فك الحصار عن قواته فى إدارة المركبات.
وفى سياق متصل، أفادت مصادر محلية بسيطرة قوات الجيش السورى على قريتى اللوبية والناصرية بريف إدلب الجنوبى، وذلك فى مسعى من قوات النظام لوصول إلى مطار أبو الدهور العسكرى فى شرق إدلب.
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