مقتل 17 شخصا فى قصف جوى على الغوطة الشرقية قرب دمشق





بيروت (أ ف ب)





قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح السبت، فى قصف جوى شنته طائرات روسية وسورية على مناطق عدة فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "واصلت الطائرات الحربية السبت، قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية"، مشيراً إلى "مقتل 12 مدنياً بينهم طفلين فى مدينة حمورية، ومدنيين اثنين فى مدينة مديرا وثلاثة آخرين فى عربين". كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح.