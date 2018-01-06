مقتل 13 شخصا فى كزامانس جنوب السنغال

مقتل 13 شخصا فى كزامانس جنوب السنغالالسبت، 06 يناير 2018 10:23 م
أفارقة - أرشيفية
إضافة تعليق
قتل 13 شابا السبت على يد عناصر مسلحة فى منطقة كزامانس فى جنوب السنغال حيث يدور منذ 35 عاما نزاعا مسلحا، كما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر فى زيكينغور كبرى مدن المنطقة إن "عناصر مسلحة هاجمت الشباب الذين كانوا يبحثون عن الخشب فى غابة بايوت، قرب بلدة بوتوبا، ما ادى الى مقتل 13 شخصا فى حين تمكن اثنان من الفرار"، مؤكدا بذلك معلومات وكالة الأنباء الرسمية.
إضافة تعليق
حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم
رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة