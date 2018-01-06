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مقتل 13 شخصا فى كزامانس جنوب السنغال

السبت، 06 يناير 2018 10:23 م
مقتل 13 شخصا فى كزامانس جنوب السنغال أفارقة - أرشيفية


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قتل 13 شابا السبت على يد عناصر مسلحة فى منطقة كزامانس فى جنوب السنغال حيث يدور منذ 35 عاما نزاعا مسلحا، كما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر فى زيكينغور كبرى مدن المنطقة إن "عناصر مسلحة هاجمت الشباب الذين كانوا يبحثون عن الخشب فى غابة بايوت، قرب بلدة بوتوبا، ما ادى الى مقتل 13 شخصا فى حين تمكن اثنان من الفرار"، مؤكدا بذلك معلومات وكالة الأنباء الرسمية.

 

          


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