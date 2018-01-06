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مقتل متزلجين ألمانيين فى انهيار ثلجى بالنمسا

السبت، 06 يناير 2018 04:02 م
مقتل متزلجين ألمانيين فى انهيار ثلجى بالنمسا انهيار ثلجى


فيينا (أ ش أ)
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لقى اثنان من المتزلجين الألمان حتفهما إثر وقوع انهيار ثلجى فى جبال الألب النمساوية.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن المتزلجين الذين تتراوح أعمارهما بين 25 و26 عاما لقيا حتفهما جراء الانهيار الثلجى الذى وقع بالقرب من بلدة "كالس" فى إقليم "تيرول". 


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