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السبت، 06 يناير 2018 09:59 ص
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مقاول يعثر على قاعدة تمثال فرعونى أثناء إنشاء موقف سيارات بجوار معبد بأخميم

السبت، 06 يناير 2018 09:08 ص
مقاول يعثر على قاعدة تمثال فرعونى أثناء إنشاء موقف سيارات بجوار معبد بأخميم معبد ميريت آمون - أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
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قادت الصدفة مقاول أثناء القيام بأعمال الحفر لإنشاء موقف لسيارات الأجرة بمدينة أخميم مجاور لمعبد ميريت آمون الأثرى للعثور على قاعدة تمثال من الحجر الجرانيت عليها بعض النقوش الفرعونية.

 

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج عن بلاغ محمود عبد اللاه حسين 45 سنة مقاول يقيم بناحية السلامونى دائرة المركز والمسند إليه أعمال إنشاء موقف السيارات بمدينة أخميم مجاور لمعبد ميريت آمون الأثرى بمدينة أخميم بعثوره على حجر عليه بعض النقوش الفرعونية.

 

وبالانتقال والفحص تبين العثور على قاعدة تمثال من الجرانيت الأسود بارتفاع 66 سم وعرض 24 سم عليه آثار قدم يسرى غير كاملة، وكذا جزء من قدم يمنى غير كاملة على نصف قاعدة بسمك 15 سم عليها بعض الرسومات باللغة المصرية القديمة، تم إخطار تفتيش آثار أخميم وإيقاف الأعمال بالموقع لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة قيد المحضر برقم 110 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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