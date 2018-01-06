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"معلومات الوزراء" يهنئ الشعب المصرى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2018 09:32 م
"معلومات الوزراء" يهنئ الشعب المصرى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد مجلس الوزراء


كتبت هند مختار
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هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء الشعب المصرى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ودعا المركز فى برقية تهنئته أن يديم الله على مصر وحدة شعبها.

كان المركز قد هنأ المنتخب المصرى لكرة القدم بفوزه بجائزة أفضل منتخب أفريقى لعام 2017، وفوز مديره الفنى هيكتور كوبر بجائزة أفضل مدرب فى أفريقيا‪كما هنأ المركز اللاعب المصرى محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2017.

 

 
 
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