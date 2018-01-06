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مطار القاهرة يستقبل 7 مرحلين من السعودية

السبت، 06 يناير 2018 06:33 م
مطار القاهرة يستقبل 7 مرحلين من السعودية مطار القاهرة


كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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استقبل مطار القاهرة اليوم، السبت، 7 مرحلين من السعودية بعد أن رحلتهم المملكة لمخالفتهم شروط الإقامة.
 
قالت مصادر بمطار القاهرة إن السلطات السعودية قامت بترحيل 7 مصريين لمخالفتهم شروط الإقامة والكفيل الخاصة بالمملكة.
 
وأضافت المصادر أنه تم عمل التحريات المرحلين السبع للكشف عنهم والتاكد من أنهم ليس عليهم أى أحكام قضائية أو أى مخالفات قانونية أخرى.
 

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