مطار القاهرة يستقبل 7 مرحلين من السعودية

مطار القاهرة يستقبل 7 مرحلين من السعوديةالسبت، 06 يناير 2018 06:33 م
مطار القاهرة
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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استقبل مطار القاهرة اليوم، السبت، 7 مرحلين من السعودية بعد أن رحلتهم المملكة لمخالفتهم شروط الإقامة.
قالت مصادر بمطار القاهرة إن السلطات السعودية قامت بترحيل 7 مصريين لمخالفتهم شروط الإقامة والكفيل الخاصة بالمملكة.
وأضافت المصادر أنه تم عمل التحريات المرحلين السبع للكشف عنهم والتاكد من أنهم ليس عليهم أى أحكام قضائية أو أى مخالفات قانونية أخرى.
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