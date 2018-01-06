مطار القاهرة يستقبل 7 مرحلين من السعودية





كتب هانى عثمان - أحمد حمادة





استقبل مطار القاهرة اليوم، السبت، 7 مرحلين من السعودية بعد أن رحلتهم المملكة لمخالفتهم شروط الإقامة.

قالت مصادر بمطار القاهرة إن السلطات السعودية قامت بترحيل 7 مصريين لمخالفتهم شروط الإقامة والكفيل الخاصة بالمملكة.

وأضافت المصادر أنه تم عمل التحريات المرحلين السبع للكشف عنهم والتاكد من أنهم ليس عليهم أى أحكام قضائية أو أى مخالفات قانونية أخرى.