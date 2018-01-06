"مصر للإسكان": إنشاء محطة كهرباء بنصف مليارو خطة لرفع كفاءة مرافق نيو هليوبوليس





كتب عبد الحليم سالم





أكد المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركه مصر الجديدة للاسكان والتعمير، انه منذ تولي مجلس الادارة الحالي ركز علي حل مشاكل مدينه نيو هليوبوليس .

وأضاف هاني الديب لـ"ليوم السابع" أن الشركة إنتهجت سياسة دراسة المشاكل بهدف إيجاد حلول جذرية لها ، موضحاً أن أبرز المشاكل تمثلت فى مشاكل النقص الحاد فى المرافق ، التى لم يخطط لها منذ البداية، اضافة الى مشاكل الامن ، والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة علاوة على عدد من المشاكل الادارية المتعلقة بإدارة المدينة وتشغيلها وصيانتها.

وقال المهندس هانى الديب أن الادارة إتخذت العديد من الإجراءات الفنية والإدارية على مستوى مرافق المدينة الاساسية ،منها توفير التغذية الكهربائية للمدينة ، كما وضعت الادارة خطة متكاملة لحل كافة المشاكل على عدة مراحل.

وقال إن المرحلة الاولى هى الخطة العاجلة ، وتمثلت فى إطلاق التيار من غرفتى كهرباء فى الحى السادس ، بإعتباره أكثر الاحياء من حيث الحركة العمرانية ، مؤكداً إنه تم بالفعل إطلاق التيار ، مما يوفر التيار للمشروعات الجارية فى ذلك الحى.

وحول الخطة المتوسطة قال هانى الديب إنها تمثلت فى السعى لإطلاق التيار من الموزع الاول ، وإستكماله بطاقة قدرها ١٠ ميجا ، حيث تم الإنتهاء من تلك المرحلة ، وإطلاق التيار من الموزع مؤخراً وأصبحت المدينة حالياً تتغذى منه.

وأشار أن ذلك الامر حقق إستقراراً وصول الكهرباء بالفعل للسكان ، والمشروعات على مستوى كل الأحياء ، كما يجرى حالياً الربط ببن كل الموزعات عن طريق شركة القناة لتوزيع الكهرباء طبقاً للعقد المبرم معها.

واكد هانى الديب إنه من المتوقع الإنتهاء من ذلك خلال شهر ، موضحاً أن الخطة الآجلة تتمثل فى تصميم وتنفيذ محطة محولات كهرباء هليوبوليس ١ بطاقة ١٠٠ ميجا ، حيث تم التعاقد مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية لتنفيذ المحطة ، وجارى التنفيذ حالياً بالمدينة بتكلفة قدرها ٤٩٥ مليون جنبه.

أوضح أنه تم الحصول على موافقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء على ذلك مع ربط المحطة بمحطة بدر ٢ ، وهو القرار الذى وضع مدينة نيو هليوبوليس على خريطة الشبكة القومية للكهرباء لاول مرة فى تاريخها.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المحطة منتصف العام الجارى.

وأضاف هانى الديب أنه فيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحى والرى، فإنه تم التخطيط لإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى بالمدينة لتستقبل مياه الصرف الصحى ومعالجتها ، وتعيد إنتاجها كمياه صالحة للرى تستخدم فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة ،ومنها القصبة الخضراء التى تخترق المدينة من جنوبها لشمالها ، وبالفعل تم التعاقد مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة و التوريدات لتصميم، وتنفيذ المحطة وجارى التنفيذ حالياً ، لتنتهى مشاكل الصرف الصحى فى المدينة ومن المتوقع الإنتهاء منها منتصف العام الجارى.