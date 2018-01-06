مصر تشارك للمرة الأولى فى مؤتمر الإلكترونيات الدولي بـ"لاس فيجاس"





كتبت : هبة السيد





يشارك وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية في مؤتمر الإلكترونيات الدولي "CES"، والذي تبدأ فعالياته في التاسع من يناير الجارى بمدينة لاس فيجاس الأمريكية بحضور 3800 شركة ناشئة من 70 دولة ، كونه من أكبر المعارض المتخصصة فى المنتجات التكنولوجية في العالم .

وذكرت الشعبة ـ في بيان لها اليوم ـ أن مشاركة مصر تأتي للمرة الأولى في تاريخ المعرض، وذلك من خلال جناح مصرى رسمى تشارك فيه الشعبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا ".

وأضاف البيان، أنه من المنتظر أن يشارك في الجناح المصرى 9 شركات مقدمة لمنتجات تكنولوجية مصرية بنسبة 100 %.

من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل ـ رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى ـ أن مشاركة وفد الشعبة هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية ، حيث يتم رفع العلم المصرى فى هذا المعرض من خلال الشركات التسع المشاركة.

وأضاف أنه تم التواصل مع مكتب التمثيل التجارى بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأميركية لتحديد مقابلات بين الشركات المصرية والشركات العالمية، لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة، كما تم دراسة آلية تقديم منح تدريبية لمهندسى الشركات الأعضاء بالشعبة داخل الشركات العالمية للتعرف عن قرب على أحدث تكنولوجيات تصميم وتصنيع الإلكترونيات وتطوير البرمجيات المدمجة والتطبيقات ذات القيمة المضافة العالية.