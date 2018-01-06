مصرع 5 أشخاص فى اصطدام صهريج بسيارة فى روسيا

مصرع 5 أشخاص فى اصطدام صهريج بسيارة فى روسياالسبت، 06 يناير 2018 10:45 ص
حادث مرور
وكالات الأنباء
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لقى 5 أشخاص مصرعهم فى اصطدام سيارة سياحية مع صهريج فى منطقة بوتشينكوفسكى بمقاطعة نيجنى نوفغورود، صباح اليوم السبت.
ونقلت ذلك وكالة إنترفاكس عن مصدر فى المكتب الصحفى التابع لمديرية شرطة المرور بالمقاطعة.
وقال المصدر إن الحادث وقع حوالى الساعة الثامنة من صباح السبت ( بتوقيت موسكو) عند نقطة 211 كلم من طريق نيجنى نوفغورود - ساراتوف السريع. وذكر أن الاصطدام وقع بين صهريج لنقل البنزين وسيارة لادا، وأسفر عن مقتل سائق السيارة مع ركابها الأربعة وجميعهم من سكان مقاطعة نيجنى نوفغورود.
وتشهد طرق روسيا الكثير من مثل هذه الحوادث التى يقتل فيها سنويا الآلاف من المواطنين.
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