مصرع 25 مهاجرًا جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

مصرع 25 مهاجرًا جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبيةالسبت، 06 يناير 2018 05:14 م
غرق - أرشيفية
كتب محسن البديوى
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لقى 25 مهاجرًا على الأقل مصرعهم، جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.
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