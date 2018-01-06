مصرع 25 مهاجرًا جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية





كتب محسن البديوى





لقى 25 مهاجرًا على الأقل مصرعهم، جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.