مصرع 11 شخصا بسبب انهيارات ثلجية فى الهند





(أ ش أ)





أعلن مسئولون بالهند أن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر وقوع 3 انهيارات ثلجية اليوم السبت، فى إقليم "كشمير".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن الانهيارات الثلجية جرفت 13 شخصا على أحد الطرق الجبلية فى مقاطعة "كوبوارا"، وقال المسئول بالشرطة الهندية شامشير حسين إن نحو 200 شخص من أفراد الشرطة والجيش وفرق الإنقاذ المدنية قاموا بانتشال جثث 11 شخصا، فى حين تمكنوا من إنقاذ اثنين آخرين يرقدون حاليا بالمستشفى فى حالة مستقرة.