مصرع عامل مطلوب على ذمة أحكام قضائية فى تبادل إطلاق نار مع قوات أمن قنا





قنا وائل محمد





لقى عامل مصرعه، مساء اليوم السبت، وذلك خلال تبادل إطلاق النيران بين مسجلين خطر هاربين من أحكام قضائية وقوات الأمن، أثناء شن حملة لضبط المطلوبين بمركز دشنا شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن، وعدداً من الهاربين من الاحكام القضائية ومسجلين خطر، مما أدى إلى مصرع، محمد. ع. ا، عامل، وذلك اثناء قيامه بإطلاق وابل من النيران على قوات الأمن اثناء محاولتها القبض على هاربين من أحكام قضائية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.



تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.





