مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بقنا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بقناالسبت، 06 يناير 2018 06:31 م
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا وائل محمد
إضافة تعليق
لقى مزارع مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، مساء اليوم السبت، وذلك فى اشتباكات مسلحة نشبت بين أبناء عائلة واحدة، لخلافات بينهما على أحقية ملكية قطعة أرض فى مركز دشنا شمال محافظة قنا.
وتلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى دشنا المركزى مصرع م.ح40 سنة مزارع، وإصابة محمود.ح.ص وصديق.م.ص، وأحمد.ح مصابين بطلقات نارية نتيجة تبادل إطلاق نار بين عائلتين.
وأفادت التحقيقات، أن اشتباكات مسلحة تجددت بين أبناء عمومة بالعتامنة التابعة لقرية فاو غرب بدشنا، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض، تسببت فى إصابات اثنين بطلقات نارية.
إضافة تعليق
وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد
لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة