مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بقنا





قنا وائل محمد





لقى مزارع مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، مساء اليوم السبت، وذلك فى اشتباكات مسلحة نشبت بين أبناء عائلة واحدة، لخلافات بينهما على أحقية ملكية قطعة أرض فى مركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى دشنا المركزى مصرع م.ح40 سنة مزارع، وإصابة محمود.ح.ص وصديق.م.ص، وأحمد.ح مصابين بطلقات نارية نتيجة تبادل إطلاق نار بين عائلتين.

وأفادت التحقيقات، أن اشتباكات مسلحة تجددت بين أبناء عمومة بالعتامنة التابعة لقرية فاو غرب بدشنا، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض، تسببت فى إصابات اثنين بطلقات نارية.