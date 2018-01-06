مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بقرية نجع سعيد بقنا





قنا- وائل محمد





لقيت فتاة مصرعها، اليوم، السبت، متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة، بإحدى قرى مدينة دشنا، شمالى قنا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.



كان اللواء علاء العياط تلقى إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد استقبال مستشفى دشنا المركزى جثة دينا، مقيمة بنجع سعيد، جثة هامدة، إثر إصابتها فى حادث سيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة قنا العام.



تحرر محضر عن الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.