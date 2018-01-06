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مصادر: وزير الداخلية يشكل لجنة من قطاع التفتيش للتحقيق فى حادث "عفروتو"

السبت، 06 يناير 2018 05:53 م
مصادر: وزير الداخلية يشكل لجنة من قطاع التفتيش للتحقيق فى حادث "عفروتو" اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
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أفادت مصادر مطلعة، بأن الطب الشرعى لم يصدر تقريره حول وفاة "عفروتو" فى قسم المقطم حتى الآن، وأن وزير الداخلية شكل لجنة من التفتيش للتحقيق فى الواقعة.

وكان مصدر طبى مسئول بمصلحة الطب الشرعى، أكد انتهاء تشريح جثمان "محمد عفروتو" عاطل 22 سنة، والذى توفى بأحداث قسم المقطم أمس.

وأوضح المصدر، أن الكشف المبدئى أكد وجود نزيف حاد فى بطن المتوفى وتهتك بالأمعاء، دون معرفة السبب الرئيسى لهذا النزيف.

وذكر المصدر، أن الطبيب الشرعى الذى قام بعملية التشريح، أخذ ما يقرب من 25 عينة من جثة المتوفى، لإرسالها إلى المعمل الكيماوى، لتحليلها وبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية للجثة، وبيان عما إذا كان المتوفى متعاط للمواد المخدرة من عدمه.

وأشار المصدر، إلى أنه فور الانتهاء من تحليل العينات سيتم كتابة تقرير نهائى حول الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة وتاريخها، وإرساله إلى النيابة العامة المختصة بالتحقيق، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالتقرير المبدئى، ولا يمكن تحديد سبب الوفاة، إلا بعد تحليل العينات التى قد تستغرق مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

 


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