مستشار شيخ الأزهر يهنئه بعيد ميلاده الـ72: وهب حياته للحفاظ على دين الله





كتب لؤى على





هنأ المستشارمحمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر ،الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، بعيد ميلاده الثاني والسبعون .

وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ميلاد سعيد يا إمام المسلمين .. في السادس من يناير عام ألف وتسعمائة وست وأربعين ميلادية ولد الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف" ..

وقال عبد السلام : "ثنتان وسبعون عاما أكثر من نصف قرن منها والأستاذ الأكبر يواصل جهوده لنشر صحيح الدين وإبراز سماحة الإسلام ومحاربة العنصرية والغلو والتطرف".

وأضاف مستشار شيخ الأزهر: أمضي إمام المسلمين عام 2017 دفاعا عن صورة الإسلام في كل المحافل الدولية وواجه بنفسه ظاهرة الإسلامو فوبيا وحذر من خطورتها .. دعا إلى المواطنة والاندماج الإيجابي وأكد مجددا رفضه لمصطلح الأقليات ، تصدي للفكر المتطرف بكل السبل وفند أباطيله وفكك حججه ، تحدى الإرهاب وذهب إلى سيناء متضامنا مع من طالتهم يد الغدر والإرهاب .. مبينا حكم الله في الإرهابيين ومن يقفون ورائهم ..

وتابع عبد السلام : "ناصر فضيلته المقدسيين وانتفض بنفسه نصرة للمسجد الأقصى وقضية القدس الشريف في مواجهة قرار ظالم لأعتي النظم الحاكمة في العالم مؤكدا رفضه استقبال من زيفوا تاريخ الشعوب وسلبوا حقوقهم ومنحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون" .

وأردف مستشار شيخ الأزهر، قائلا: "أعاد للأزهر الشريف مكانته في قلوب المسلمين ورفع هامة الأزهريين خفاقة .. يقود حركة تطوير كبيرة في الأزهر يشهد لها القاصي والداني .. يبذل من عمره وجهده وعافيته الكثير من أجل الحفاظ علي دين الله وشريعته وحماية الأزهر الشريف وتاريخه ورسالته السمحة .. ويعمل ليل نهار ليحقق نهضة الأزهر ويرتقي به وبالأزهريين لأعلي الدرجات".

واختتم عبد السلام : "إنه شيخ الإسلام الإمام الأكبر أحمدالطيب حفظه الله وأطال بقاءه" .