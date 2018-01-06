مرتضى منصور يرحب بتأجيل لقاء القمة





كتب عمرو جاب الله





أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، ترحيبه بتأجيل القمة أمام الأهلي المقرر لها الإثنين المقبل، في الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز، إذا كانت هناك رغبة في ذلك من جانب اتحاد الكرة.

وتحدث مرتضى منصور على هامش جلسة حسم اسم المدير الفني بإنه ليس لديه مانع في تأجيل اللقاء لاقامته على استاد القاهرة الدولي بدلا من نقله لملعب السلام أو برج العرب.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في تصريحات تليفزيونية خلال وقت سابق إنه يرفض نقل المباراة لملعب آخر غير استاد القاهرة خاصة إنها مباراة الزمالك.