مدير مستشفي فاقوس بالشرقية يقدم مذكرة لوكيل الصحة لتدخل نائبة برلمانية في عمله

تقدم الدكتور أحمد محمد حسن، مدير مستشفى فاقوس العام بالشرقية، بمذكرة لوكيل مديرية الصحة بالشرقية، يخبره بشأن حضور المواطنة المحبوسة "خديجة على عبد السلام" مقيمة مركز فاقوس، بصحبة الحراسة من مركز شرطة فاقوس، لتوقيع الكشف الطبى عليها، طبقا لقرار النيابة العامة، وتم توقيع الكشف عليها قبل الدكتور "منصة أحمد جندية"، الذى قرر إدخالها بقسم الباطنة، حتى تتحسن حالتها، بتذكرة رقم 16516 وتم عمل اللازم لها من تحاليل ورسم قلب وظل الأطباء المتخصصون من قسم الباطنة بالمستشفى يقومون بالمرور عليها وعمل اللازم، لمدة 3 أيام، وقامت الدكتورة منى محمود، بالمرور عليها ووجدت أنها حالتها جيدة، فقررت خروجها.

وأضاف الدكتور فى المذكرة المدونة، أنه بعد وقت قليل حضرت النائبة "نوسيلة أبو العمرو" عضو مجلس النواب بدائرة فاقوس، لمكتب مدير المستشفى، قائلة: "انتو ازاى خرجتوها من المستشفى قبل أى كلام لازم الست دى تدخل المستشفى تانى وده مينفعش"، فرد عليها مدير المستشفى قائلا إن هذا قرار طبيبة وأن الطبيبة ورئيس قسم الباطنة هم وحدهم المسئولين عن القرار، وفى حالة وجود تشكيك فى القرار على أهل المريضة اللجوء للنيابة العامة وتقديم شكوى رسمية، وفى حالة التقصير فالبرلمان هو جهتك لتقديم الشكوى.

وتبين من المذكرة المقدمة، أن النائبة خرجت من مكتب المدير تتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى، وأن المدير والأطباء أخطروا مديرية الصحة، بتدخل عضو البرلمان فى صميم عملهم بما يخالف جودة وصدق الأداء والحيدة من الأطباء.

ومن جانبه أفاد مصدر أمنى بمركز شرطة فاقوس، بأن السيدة "خديجة عبد السلام" كانت محبوسة بالمركز على ذمة قضية مبانى وأن النائبة تدخلت للإفراج عنها، بعد أن لجأء إليها أهل السجينة، ولكن مركز الشرطة، طالبها باتباع القانون، فقامت النائبة من خلال أحد المحامين بتقديم مذكرة للنيابة العامة لاستخراج المتهمة من الحجز للكشف عليها، حتى لا تقضى مدة الحبس المقرر فى الحجز، ونفذت الشرطة قرار النيابة العامة، وتم عرض المتهمة على مستشفى فاقوس، الذى قرر أنها لا تعانى من أى أمراض.

وأضاف المصدر، أن المتهمة تم إخلاء سبيلها مؤخرا من قبل المحكمة.