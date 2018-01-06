video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مستشفي فاقوس بالشرقية يقدم مذكرة لوكيل الصحة لتدخل نائبة برلمانية في عمله

السبت، 06 يناير 2018 10:13 م
مدير مستشفي فاقوس بالشرقية يقدم مذكرة لوكيل الصحة لتدخل نائبة برلمانية في عمله مستشفى فاقوس العام - أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق


تقدم  الدكتور أحمد محمد حسن، مدير مستشفى فاقوس العام بالشرقية، بمذكرة لوكيل مديرية الصحة بالشرقية، يخبره بشأن حضور المواطنة المحبوسة "خديجة على عبد السلام" مقيمة مركز فاقوس، بصحبة الحراسة من مركز شرطة فاقوس، لتوقيع الكشف الطبى عليها، طبقا لقرار النيابة العامة، وتم توقيع الكشف عليها قبل الدكتور "منصة أحمد جندية"، الذى قرر إدخالها  بقسم الباطنة، حتى تتحسن حالتها، بتذكرة رقم 16516 وتم عمل اللازم لها من تحاليل ورسم قلب وظل الأطباء المتخصصون من قسم الباطنة بالمستشفى يقومون بالمرور عليها وعمل اللازم، لمدة 3 أيام، وقامت الدكتورة منى محمود، بالمرور عليها ووجدت أنها حالتها جيدة، فقررت خروجها.

 

وأضاف الدكتور فى المذكرة المدونة، أنه بعد وقت قليل حضرت النائبة "نوسيلة أبو العمرو" عضو مجلس النواب بدائرة فاقوس، لمكتب مدير المستشفى، قائلة: "انتو ازاى خرجتوها من المستشفى قبل أى كلام لازم الست دى تدخل المستشفى تانى وده مينفعش"، فرد عليها مدير المستشفى قائلا إن هذا قرار طبيبة وأن الطبيبة ورئيس قسم الباطنة هم وحدهم المسئولين عن القرار، وفى حالة وجود تشكيك فى القرار على أهل المريضة اللجوء للنيابة العامة وتقديم شكوى رسمية، وفى حالة التقصير فالبرلمان هو جهتك لتقديم الشكوى.

 

وتبين من المذكرة المقدمة، أن النائبة خرجت من مكتب المدير تتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى، وأن المدير والأطباء أخطروا مديرية الصحة، بتدخل عضو البرلمان فى صميم عملهم بما يخالف جودة وصدق الأداء والحيدة من الأطباء.

 

ومن جانبه أفاد مصدر أمنى بمركز شرطة فاقوس، بأن السيدة "خديجة عبد السلام" كانت محبوسة بالمركز على ذمة قضية مبانى وأن النائبة تدخلت للإفراج عنها، بعد أن لجأء إليها أهل السجينة، ولكن مركز الشرطة، طالبها باتباع القانون، فقامت النائبة من خلال أحد المحامين بتقديم مذكرة للنيابة العامة لاستخراج المتهمة من الحجز للكشف عليها، حتى لا تقضى مدة الحبس المقرر فى الحجز، ونفذت الشرطة قرار النيابة العامة، وتم عرض المتهمة على مستشفى  فاقوس، الذى قرر أنها لا تعانى من أى أمراض.

 

وأضاف المصدر، أن المتهمة تم إخلاء سبيلها مؤخرا من قبل المحكمة.

 

756636ed-8254-4d8d-96f5-886304adcf3a

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سائق يتهم طبيبة بالتسبب فى وفاة زوجته داخل مستشفى منيا القمح بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

فاقوس

مستشفي فاقوس

اخبار الحوادث

محافظ الشرقيه



لا تفوتك
فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة