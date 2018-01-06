مدير أمن القليوبية: رفع حالة الطوارئ وخطة أمنية شاملة لتأمين الكنائس





القليوبية نيفين طه





أعلن اللواء ايهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين المنشآت الحيوية والكنائس، تزامنا مع احتفالات "اعياد الميلاد".

وأشار "خيرت" فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة لمنع حدوث ما يعكر صفو الأقباط فى إحتفالاتهم وللحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات، وضبط المشتبه فيهم، والعناصر الإرهابية، والخارجة على القانون والتى تروع المواطنين الآمنين.

حيث تضمنت خطة التأمين نشر مجموعات قتالية لتأمين مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة فى مدينة بنها، وفروع شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وكذلك تم تزويد المبانى والكليات بجامعة بنها بكاميرات مراقبة على مدى الـ24 ساعة.

ووضعت مديرية الأمن حواجز أسمنتية أمامها وأغلقت الشارع المجاور لها، كما تم وضع خطة أمنية تتضمن تأمينا شاملا على مستوى قطاعى المنطقة الجنوبية والشمالية والأقسام الشرطية والسجون العمومية التابعة لهما واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وتشديد الإجراءات الأمنية والدوريات على خدمات تأمين الكنائس بجميع أنحاء المحافظة، وأضاف "خيرت" أن القوات المسلحة تشارك رجال الشرطة فى تأمين الكنائس على مستوى المحافظة بالإضافة إلى انتشار رجال قوات المفرقعات والحماية المدنية داخل الكنائس وخارجها تحسباً لأى طوارئ، بالإضافه إلى انتشار الكلاب البوليسية على مداخل البوابات الإلكترونية للكنائس.

وأوضح مدير الأمن أنه تم الدفع أيضًا بقوات أمن مركزى، للمشاركة فى تأمين منطقة سجون أبوزعبل، وسجون القناطر الخيرية، بجانب دعم من القوات المسلحة التى ستنتشر على مناطق التأمين بالسجون وأمام منطقة المصانع ببنها وقليوب وشبرا الخيمة، لمنع وصد أى هجوم محتمل عليها والتعامل معه بقوة وحسم فى ظل إيطار القانون.