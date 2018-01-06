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مديرية القوى العاملة بالشرقية تعلن عن توافر 7071 فرصة عمل بالقطاع الخاص

السبت، 06 يناير 2018 04:37 م
مديرية القوى العاملة بالشرقية تعلن عن توافر 7071 فرصة عمل بالقطاع الخاص اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن إتاحة 7071 فرصة عمل للشباب الراغبين فى الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالشرقية للحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد للمساهمة فى تحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق حياة كريمة له ولأسرته .

 

أكد محافظ الشرقية، فى بيان له اليوم، على ضرورة التواصل مع الشباب ونشر فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه من يرغب فى الالتحاق بأى فرصة من الوظائف المتاحة التوجه لمقر مديرية القوى العاملة بالشرقية على العنوان "لدور الرابع علوى، خلف مجلس المدينة بالزقازيق " لاختيار الوظيفة التى تناسبه وبدء الإجراءات اللازمة لاستلام الوظيفة .

 

وطالب سعيد، الشباب بتغيير المفهوم السائد وانتظار الوظائف الحكومية وتبنى فكرة العمل بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم فى المستقبل .

 

ومن جانبه أكد خالد المصرى، وكيل وزارة القوى العاملة، على أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتشغيل الشباب وتسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لهم فى القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصانع والشركات الكبرى، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة 7071 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص، متابعًا: "من لدية الرغبة فى الحصول على فرصة العمل المتاحة التوجه لمقر مديرية القوى العاملة ".

بيان فرصة العمل (1)
 

 

بيان فرصة العمل (2)
 

 

بيان فرصة العمل (3)
 

 

بيان فرصة العمل (4)
 

 

بيان فرصة العمل (5)
 

 

بيان فرصة العمل (6)
 

 

بيان فرصة العمل (7)
 

 

بيان فرصة العمل (8)
 

 

بيان فرصة العمل (9)
 

 

بيان فرصة العمل (10)
 

 

بيان فرصة العمل (11)
 

 

بيان فرصة العمل (12)
 

 

بيان فرصة العمل (13)
 

 

بيان فرصة العمل (14)
 

 


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