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محافظ سوهاج يوافق على بناء دور واحد بمبنى كنيسة فى كوم غريب بطما

السبت، 06 يناير 2018 07:48 م
محافظ سوهاج يوافق على بناء دور واحد بمبنى كنيسة فى كوم غريب بطما الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على الطلب المقدم من كنيسة الاخوه البلاموس الانجيلية بناحية كوم غريب – مركز طما لبناء دور واحد بمبنى الكنيسة، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة وعقب استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية وتحت إشراف الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

وأكد عبد المنعم، فى بيان اليوم، على روح المحبة والأخوة التى تجمع ابناء محافظة سوهاج فى نسيج وطنى واحد، ودعم أواصر تلك المحبة والتعاون مع أجهزة المحافظة لتحقيق تطلعات جميع ابناء المحافظة، مشيدًا بروح المودة والأخوة التى تجمع ابناء سوهاج، مؤكدًا أن بيت العائلة فى سوهاج يعد مشهد من مشاهد الرقى والتكامل فى مناقشة الأمور والقضايا الخاصة بدور العبادة.

وأشار محافظ سوهاج، أن تعليمات القيادة السياسية تؤكد على الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء او اعادة بناء دور العبادة وفقا لما اقره الدستور المصرى وأكدت عليه الشريعة الاسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وفى سياق متصل هنأ محافظ سوهاج، البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الطوائف المسيحية فى مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد .


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