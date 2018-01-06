محافظ القليوبية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد





القليوبية حسن عفيفي





قدم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبيه بخالص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الأنبا مكسيموس اسقف مطرانية بنها وقويسنا ونيافة الانبا مرقص اسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الانبا بطرس اسقف شبين القناطر وتوابعها ونيافة الانبا صليب اسقف ميت غمر وكفر شكر ولجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد..

داعياً الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ـ رئيس الجمهورية..