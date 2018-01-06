video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس الدولة يراجع لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية

السبت، 06 يناير 2018 04:27 م
مجلس الدولة يراجع لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق


تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمراجعتها والانتهاء من وضع الصيغة القانونية لها، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تطبيقها.
 
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم شكّل لجنة من مستشاريه، تضم فى عضويتها المستشار تامر نوح نائب رئيس مجلس الدولة، وتعكف اللجنة على عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعة اللائحة بما يتناسب مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
 
وأكد "مهران"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الأبنية التعليمية تنظم شؤون العاملين بالهيئات التعليمية، وتم تعديلها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الذى اعتمده رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية، إذ إنه وفق هذا القانون تلتزم كل الوزارات والهيئات فى الدولة بتعديل لوائحها التنفيذية الخاصة بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودى" لـ17 مارس

تأجيل طعن توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان لجلسة 3 فبراير

24 مارس.. الحكم فى طعن يطالب باستمرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى

مجلس الدولة

تشريع

الحوادث

قانون



لا تفوتك
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة