مجلس الدولة يراجع لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية

مجلس الدولة يراجع لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليميةالسبت، 06 يناير 2018 04:27 م
المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمراجعتها والانتهاء من وضع الصيغة القانونية لها، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تطبيقها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم شكّل لجنة من مستشاريه، تضم فى عضويتها المستشار تامر نوح نائب رئيس مجلس الدولة، وتعكف اللجنة على عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعة اللائحة بما يتناسب مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وأكد "مهران"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الأبنية التعليمية تنظم شؤون العاملين بالهيئات التعليمية، وتم تعديلها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الذى اعتمده رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية، إذ إنه وفق هذا القانون تلتزم كل الوزارات والهيئات فى الدولة بتعديل لوائحها التنفيذية الخاصة بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية.
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