video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماليزيا تسمح لشركة أمريكية بالسعى لحل أزمة طائرة مفقودة

السبت، 06 يناير 2018 09:32 ص
ماليزيا تسمح لشركة أمريكية بالسعى لحل أزمة طائرة مفقودة طيران ماليزيا


كوالالمبور (رويترز)
إضافة تعليق


قالت مجموعة دعم تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية إن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، فى محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا فى العالم.

وكانت الطائرة قد اختفت فى رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين فى مارس عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا، وأوقفت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة فى يناير الماضى.

وجاء فى رسالة بالبريد الإلكترونى أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة (إم.إتش 370) أمس الجمعة إلى العائلات المنكوبة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتى) لاستئناف البحث على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا فى حال العثور على الطائرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكترونى إلى عائلات الضحايا لكنه قال إنه سيجرى قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق. ولم ترد شركة (أوشن إنفينيتي) على طلبات بالتعليق.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب إلى إحدى مناطق البحث المحتملة، وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لرويترز أن السفينة غادرت دربان بجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء فى طريقها إلى بيرث باستراليا.

وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة فى جزر بالمحيط الهندى وعلى ساحل أفريقيا الشرقى وتأكد أن ثلاثة على الأقل تخص الطائرة المفقودة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماليزيا: حصيلة المتضررين من الفيضانات بلغت نحو 12 ألف شخص

صور.. فيضانات تجتاح جزيرة "بينانج" فى ماليزيا

ماليزيا: ترحيل 30 أجنبيا منذ 2014 يشتبه فى صلتهم بتنظيمات إرهابية

ماليزيا

اخبار ماليزيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة