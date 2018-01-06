ماليزيا تسمح لشركة أمريكية بالسعى لحل أزمة طائرة مفقودة





كوالالمبور (رويترز)





قالت مجموعة دعم تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية إن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، فى محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا فى العالم.

وكانت الطائرة قد اختفت فى رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين فى مارس عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا، وأوقفت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة فى يناير الماضى.

وجاء فى رسالة بالبريد الإلكترونى أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة (إم.إتش 370) أمس الجمعة إلى العائلات المنكوبة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتى) لاستئناف البحث على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا فى حال العثور على الطائرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكترونى إلى عائلات الضحايا لكنه قال إنه سيجرى قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق. ولم ترد شركة (أوشن إنفينيتي) على طلبات بالتعليق.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب إلى إحدى مناطق البحث المحتملة، وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لرويترز أن السفينة غادرت دربان بجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء فى طريقها إلى بيرث باستراليا.

وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة فى جزر بالمحيط الهندى وعلى ساحل أفريقيا الشرقى وتأكد أن ثلاثة على الأقل تخص الطائرة المفقودة.