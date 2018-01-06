video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"مادورو" يقطع الملاحة مع 3 جزر مجاورة لفنزويلا لمكافحة المهربين

السبت، 06 يناير 2018 10:35 ص
"مادورو" يقطع الملاحة مع 3 جزر مجاورة لفنزويلا لمكافحة المهربين مادورو


نيويورك (أ ش أ)
إضافة تعليق


أصدر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو تعليمات بغلق مؤقت للملاحة الجوية والبحرية مع ثلاث جزر قريبة من فنزويلا، متهما المهربين فى هذه الجزر بالسعى لنهب بلاده.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الالكترونى، عن مادورو قوله، أنه أمر بتعليق الملاحة الجوية والبحرية لجزر أروبا وبوناير وكوراكو لمدة 72 ساعة، واتهم رئيس فنزويلا الجزر الثلاث بإدارة أسواق سوداء عن طريق الاستحواذ على السلع بداية من النحاس وحتى الطعام قبل بيع هذه السلع.

وأضاف مادورو "أنهم يأخذون الذهب من هذا البلد بطريقة غير مشروعة ويقومون ببيعه بطريقة شرعية هناك، ويأخذون أيضا مادة الكولتان والألماس".. مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، غير أنه أكد استعداده لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأعرب مادورو عن أمله فى أن يقوم قادة هذه الجزر خلال 72 ساعة باتخاذ الاجراءات التى تطالب بها فنزويلا منذ أكثر من عامين ضد المهربين، الذين وصفهم بأنهم ينهبون البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تنتهى أزمة فنزويلا فى 2018؟.. خبراء يرسمون "سيناريوهات كاراكاس السوداء" للعام الجديد.. توقعات بارتفاع التضخم لـ2400%.. ارتفاع منتظر للأسعار 50% شهرياً.. ولا آمال فى انفراجة حتى لو رحل "مادورو"

مادورو يحصل فى كوبا على دعم الدول الصديقة لفنزويلا

مادورو

فنزويلا

الرئيس الفنزويلى

الملاحه

نيويورك تايمز

اخبار العالم



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة