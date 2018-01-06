"مادورو" يقطع الملاحة مع 3 جزر مجاورة لفنزويلا لمكافحة المهربين





نيويورك (أ ش أ)





أصدر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو تعليمات بغلق مؤقت للملاحة الجوية والبحرية مع ثلاث جزر قريبة من فنزويلا، متهما المهربين فى هذه الجزر بالسعى لنهب بلاده.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الالكترونى، عن مادورو قوله، أنه أمر بتعليق الملاحة الجوية والبحرية لجزر أروبا وبوناير وكوراكو لمدة 72 ساعة، واتهم رئيس فنزويلا الجزر الثلاث بإدارة أسواق سوداء عن طريق الاستحواذ على السلع بداية من النحاس وحتى الطعام قبل بيع هذه السلع.

وأضاف مادورو "أنهم يأخذون الذهب من هذا البلد بطريقة غير مشروعة ويقومون ببيعه بطريقة شرعية هناك، ويأخذون أيضا مادة الكولتان والألماس".. مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، غير أنه أكد استعداده لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأعرب مادورو عن أمله فى أن يقوم قادة هذه الجزر خلال 72 ساعة باتخاذ الاجراءات التى تطالب بها فنزويلا منذ أكثر من عامين ضد المهربين، الذين وصفهم بأنهم ينهبون البلاد.