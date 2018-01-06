لجنة الانتخابات الروسية تقبل أوراق المرشحة إيرينا فولينيتس

لجنة الانتخابات الروسية تقبل أوراق المرشحة إيرينا فولينيتسالسبت، 06 يناير 2018 04:23 م
إيرينا فولينيتس المرشحة للانتخابات الروسية
موسكو (أ ش أ)
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قبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أوراق تسجيل إيرينا فولينيتس رئيسة منظمة "لجنة ذوى التلاميذ والطلاب" غير الحكومية، كمرشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت.
وكانت لجنة الانتخابات قد رفضت، أمس، قبول أوراق فولينيتس على أساس أنها لم تستوف الوثائق المطلوبة.
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