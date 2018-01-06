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السبت، 06 يناير 2018 01:03 م
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كتاب"نار وغضب" الأعلى مبيعا على الإنترنت فى أمريكا

السبت، 06 يناير 2018 11:32 ص
كتاب"نار وغضب" الأعلى مبيعا على الإنترنت فى أمريكا كتاب نار وغضب


وكالات الأنباء
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بات كتاب المؤلف مايكل وولف المثير عن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "نار وغضب"، الأكثر مبيعا على الإنترنت، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأفادت المعلومات التى أوردتها مكتبتا أمازون وبارنز آند نوبل الإلكترونيتان بأن كتاب "نار وغضب" احتل المرتبة الأولى بحلول منتصف يوم الجمعة.

وبدأ مخزون الكتاب ينفد، إذ أشارت أمازون إلى أن الشحن قد يستغرق من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ولا يتوقف الطلب على الكتاب منذ صدور تقارير عن محتواه، الأربعاء.

كان ناشر الكتاب، مؤسسة هنرى آند هولت، ناشر الكتاب، يعتزم إصداره فى التاسع من يناير.

وهدد ترامب باتخاذ إجراء قانونى حتى تحجب دار النشر طرح الكتاب، إلا أن الناشر سارع بإصداره يوم الجمعة قبل الموعد المقرر بأربعة أيام "بسبب الطلب الساحق عليه".

ونقل الكتاب بشكل مكثف عن مستشار ترامب السابق، ستيف بانون، وقال ترامب إن الكتاب مليء بالأكاذيب. 


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