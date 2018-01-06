قناة السويس: منح تخفيض 30% للحاويات المصرية بميناء بورسعيد حتى نهاية العام

أصدرت هيئة قناة السويس تحت رئاسة الفريق مهاب مميش، منشورًا بتوقيع المهندس محمد إبراهيم الدسوقى القائم بعمل مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، يقضى باستمرار العمل بالمنشور رقم 2014/4 الخاص بمنح الوحدات البحرية المصرية، والتى لها ترخيص ملاحة داخلية والناقلة للحاويات، من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة، تخفيضًا قدره 30% من رسوم العبور لمدة أخرى تنتهى فى 2018/12/31 .

وأشار المنشور إلى أن سبب استمرار التخفيضات للوحدات البحرية المصرية، تشجيعًا لنقل الحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة.