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قناة السويس: منح تخفيض 30% للحاويات المصرية بميناء بورسعيد حتى نهاية العام

السبت، 06 يناير 2018 02:30 ص
قناة السويس: منح تخفيض 30% للحاويات المصرية بميناء بورسعيد حتى نهاية العام الفريق مهاب مميش


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أصدرت هيئة قناة السويس تحت رئاسة الفريق مهاب مميش، منشورًا بتوقيع المهندس محمد إبراهيم الدسوقى القائم بعمل مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، يقضى باستمرار العمل بالمنشور رقم  2014/4 الخاص بمنح الوحدات البحرية المصرية، والتى لها ترخيص ملاحة داخلية والناقلة للحاويات، من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة، تخفيضًا قدره 30% من رسوم العبور لمدة أخرى تنتهى فى 2018/12/31 .

 

وأشار المنشور إلى أن سبب استمرار التخفيضات للوحدات البحرية المصرية، تشجيعًا لنقل الحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة.

 


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