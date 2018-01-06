قاضي معارضات ينظر اليوم تجديد حبس عقيد شرطة بالمعاش لحيازته نصف كيلو هيروين





كتب أحمد إسماعيل





قاضي معارضات محكمة جنوب القاهرة ينظر اليوم أمر تجديد حبس عقيد شرطة بالمعاش، فى اتهامه بحيازة نصف كيلو من جوهر الهيروين.

ينظر قاضي معارضات محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، أمر تجديد حبس عقيد شرطة بالمعاش، فى اتهامه بحيازة نصف كيلو من جوهر الهيروين والسقوط بها فى قبضة الشرطة بالمقطم.

وقرر المستشار إسلام شكري مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير فنى بها.

وكشفت تحقيقات خالد البارودي وكيل نيابة المقطم، عن أن المتهم كان يشغل منصب قائد حرس محكمة شمال القاهرة سابقا، وخرج معاش العام الماضى وألقى القبض عليه أثناء قيادته سيارته في شارع المقطم الجديد، وبحوزته المواد المخدرة.

واستمعت النيابة العامة إلى ضابطي مباحث المقطم، الذين أكدا، ورود معلومات من مصادر سرية تفيد بأن" ر. ت" عقيد شرطة بالمعاش يروج الهيروين فتم تشكيل فريق بحث لفحص المعلومات وعقب التأكد من صحتها تم إعداد كمين وضبط المتهم متلبسا.

وأنكر المتهم حيازته للهيروين، وادعي أنه ضحية خلافات، وتم الزج به في هذه القضية فيما كشفت تحقيقات النيابة عن أن السيارة التي ضبط بها الهيروين، ملك المتهم ولا يقودها غير.