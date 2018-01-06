قاتل زوجته العرفى بأوسيم: تخلصت منها بسبب نشر صورة الأولى على فيسبوك





كتب بهجت أبو ضيف





اعترف المتهم بقتل زوجته العرفى بأوسيم، أنه كان متزوجا من المجنى عليها عرفيا، إلا أنه طلقها منذ شهر، وعقب ذلك فوجىء بها تشهر بزوجته الأولى بنشر صورتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتدعى أنها سيئة السمعة.

وأضاف المتهم "عبد الرحمن.ح"، أنه توجه إلى مسكنها وطالبها بحذف صورة زوجته، إلا أنها رفضت طلبه، وطالبته بالعودة غليها مرة أخرى، ومع رفضه لطلبها، نشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم، أنه استولى عى هاتفين محمول ملك القتيلة، لاعتقاده احتوائهما على صور زوجته، ومع فحصهما وعدم عثوره على الصور، تخلص من الهاتفين بنهر النيل.

وأمرت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار أحمد حقى، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة ولاصتريح بدفنها، وتولت التحقيق.