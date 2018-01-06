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فيديو وصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد الخدمات الأمنية حول الكنائس

السبت، 06 يناير 2018 09:04 م
فيديو وصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد الخدمات الأمنية حول الكنائس مدير أمن بورسعيد خلال الجولة


بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء أمجد عبدالفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، مساء اليوم، السبت، كافة كنائس المحافظة بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد للوقوف على الحالة الأمنية بها تزامناً مع احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وشدد مدير أمن بورسعيد على قوات تأمين الكنائس باتخاذ كافة التدابير الأمنية والحذر والحيطة خلال قيام الاقباط بشعائرهم الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد.

 

وكانت قوات الشرطة قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى الكنائس وكثفت من تواجدها بمحيط جميع الكنائس، وتم عمل الكوردونات الأمنية الثابتة والمتحركة، ومشط خبراء وعناصر المفرقعات محيط الكنائس.


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