فيديو وصور.. بدء قداس عيد الميلاد برئاسة الأنبا يؤانس فى أسيوط





أسيوط ـ محمود عجمي





بدأ منذ قليل، الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، والذى يترأسه الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها بمشاركة عدد من القساوسة والآباء الكهنة بالأبارشية وبحضور شعب الكنيسة وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستقبلت كنائس أسيوط الآلاف من المواطنين الأقباط للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد؛ كما حرص شباب الكشافة على تفتيش الحقائب والتحقق من هوية الوافدين عقب إبراز البطاقات الشخصية بمشاركة أفراد من الشرطة؛ كما حرص الشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين فى أداء قداس عيد الميلاد المجيد.

وكانت قوات الأمن انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت إدارة المرور الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أثناء زيارته مساء اليوم السبت، لعدد من الكنائس الأقباط الأرثوذكس بمراكز منفلوط و ديروط و القوصية.

وأكد ياسر الدسوقي، على وحدة الصف بين المسلمين والأقباط وتكاتفهم فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والعمل على النهوض بالبلاد فى ظل الظروف، معربًا عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى.























































