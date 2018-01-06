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فيديو وصور.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج

السبت، 06 يناير 2018 09:24 م
فيديو وصور.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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بدأ منذ قليل مراسم قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمطرانية طهطا وكافة الكنائس والأديرة على مستوى محافظة سوهاج والبالغ عددها 298 كنيسة ودير ومطرانية، حيث اصطف الشمامسة أمام الهيكل فى انتظار وصول الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة ليترأس القداس.

وقد شهدت المراسم تكثيفا أمنيًا، حيث كثرت البوابات الإلكترونية والمتاريس وتواجد مدرعات للشرطة وسط تكثيف من تواجد أفراد الأمن على البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى أفراد من فرق الكشافة التى قامت بتقسيم الكنيسة إلى العديد من المربعات حيث يجلس فى المقدمة كبار المسئولين والمهنئين ثم الشخصيات العامة وفى الخلف شعب الكنيسة الجماهير والمشاركين فى القداس.

 

وعلى جانب آخر شهدت الكنائس بمحافظة سوهاج توافد كبيرا لشعب الكنيسة منذ ساعات مبكرة قبل مراسم القداس للمشاركة فى القداس وحجز مكان فى الصفوف الأولى بالمطرانية.

 

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