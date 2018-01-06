فيديو وصور.. بدء صلاة قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

فيديو وصور.. بدء صلاة قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيليةالسبت، 06 يناير 2018 08:32 م
صلاة قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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بدأ منذ قليل صلاة عشية عيد الميلاد المجيد لكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، الذى ترأسها القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بحضور الآلاف من شعب الكنيسة بحضور القس مكسيموس بخيت، والقس دوماديوس بباوى والقس إرميا نصحى والقس أشعيا حسنى القس، ويصا وديع.
وشهدت كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب توافد الآلاف من المسيحيين لصلاة قداس عيد الميلاد المجيد.
وشهد محيط كنائس القنطرة غرب والإسماعيلية إجراءات أمنية مشددة، ووجود بوابات إلكترونية وانتشار الأقوال الأمنية وغلق الطرق المؤدية للكنائس والدخول من خلال البوابات الإلكترونية.
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