فيديو وصور.. أقباط أسيوط يتوافدون على الكنائس لحضور قداس عيد الميلاد المجيد





أسيوط - محمود عجمى





توافد مئات الأقباط على الكنائس بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحرص شباب الكشافة على تفتيش الحقائب والتحقق من هوية الوافدين عقب إبراز البطاقات الشخصية بمشاركة أفراد من الشرطة؛ كما حرص الشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين فى أداء قداس عيد الميلاد المجيد.

وكان المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أثناء زيارته مساء اليوم السبت، لمطرانية الأقباط الارثوذكس بمركز منفلوط.

وأكد ياسر الدسوقى، على وحدة الصف بين المسلمين والأقباط وتكاتفهم فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والعمل على النهوض بالبلاد فى ظل الظروف، معربًا عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى.

وكانت قوات الأمن انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عدد من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات برأس السنة.



























