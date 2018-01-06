فيديو.. معلم الكاتدرائية يبدأ تراتيل الميلاد.. والكشافة تنظم الدخول

فيديو.. معلم الكاتدرائية يبدأ تراتيل الميلاد.. والكشافة تنظم الدخولالسبت، 06 يناير 2018 05:31 م
معلم الكاتدرائية
سارة علام
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بدأ المعلم إبراهيم عيد كبير شمامسة الكاتدرائية تراتيل عيد الميلاد المجيد باللغة القبطية وذلك من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتولت الكشافة الكنسية بالتعاون مع حرس الرئاسة تنظيم الداخلين إلى القاعة من الشخصيات العامة وشعب الكنيسة في انتظار ترأس البابا لصلوات القداس الإلهي في تمام السابعة مساءً.
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