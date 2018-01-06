فيديو.. "كل ومتتكسفش" مطعم يقدم وجبات سمك وجمبرى مجانا للغلابة

فيديو.. "كل ومتتكسفش" مطعم يقدم وجبات سمك وجمبرى مجانا للغلابةالسبت، 06 يناير 2018 03:04 م
أسامة طلعت -محمد فتحى عبد الغفار
"لوجه الله تعالى.. وجبات غداء وعشاء يوميا" تلك هى اللافتة المعلقة على محل "كبدة ومخ وسمك فيليه وجمبرى" بمنطقة الخليفة، دعوة عامة مكتوبة على لافتة صفراء اللون أمام المطعم ، وضعها أحمد موسى، 40 عاماً، صاحب المطعم.
أقدم "صاحب المحل" الذى رفض الظهور أمام الكاميرا على تلك الفكرة من أجل الثواب والخير من عند الله أولاً، وحتى يتكاتف الجميع لمساعدة الفقراء ثانياً، الفكرة طبقها "موسى" منذ نحو أشهر عدة مؤكدا، "لازم كلنا نقف مع بعض عشان خاطر البلد تتقدم، لأن البلد دى لو وقعت إحنا كلنا هنتبهدل، ولو الناس كلها محطتش إيديها فى إيد بعض لله وساعدنا بعضنا كلنا هنقع، ولو كل صاحب مطعم طلع على الاقل 10 وجبات فى اليوم اللى هما هيتحسبوا عليه بسعر الجملة مش هنلاقى فقير ولا مشرد فى الشارع".
صاحب مطعم فى الخليفة يقدم الخدمة يومياً مرة فى الغداء وأخرى فى العشاء.. الفرد يحصل على وجبة واحدة.. ولا يقبل بأى تبرعات.. وأكد "صاحب المحل"، أنه لا يقبل بالتبرعات على الإطلاق، لافتاً إلى أن هذا المشروع لم يؤثر على مكسبه: "بصراحة من يومها وربنا مبارك لى فى الشغل".
وتواصلت كاميرا "فيديو 7"، مع من وافق على التحدث أمام الكاميرا ممن يأخذون الوجبات، الذين أكدوا جميعا أن "صاحب المحل" رجل حنون وعطوف وصاحب قلب أبيض، يقدم لنا الوجبات يوميا لوجه الله تعالى .
وأكد أحد المترددين على تلقى الوجبات، "أن الوجبة التى يقدمها المطعم تليق بالإنسان وصحية ولا اتردد ولو للحظة فى انى اجى اخد الوجبة، وانا أرزقى على الله وصاحب المحل رجل طيب جدا مشوفتش منه اى معاملة سيئة وبلاقى منه كل حنية ومحبة، وبدعيله من كل قلبى، انا كده بطمئن انى ليا أب حنون كريم ووفى لكل الناس اللى حواليه، وشكره من كل قلبى على كل وجبة باكلها من عنده لانه بيعمل فيا خير عمرى ما شوفته عند أى حد".
وقالت سيدة أخرى، "أنها تتلقى يوميا وجبتين لها ولزوجها، نظرا لضيق الحال، وساعات مبيكنش عندى أكل فى البيت وباجى هنا اخد وجبتين بيمشوا اليوم وبنأكل منهم عيالنا كمان".
وذكر أحد المترددين على المطعم لأخذ الوجبات، "فى اى وقت اجى باخد الامانة بتاعتى كل يوم ومفيش يوم جيت قالى روح وتعالى خد بعد يوم أو حاجة .. كل يوم باجى هنا اخد الوجبتين بتاعتى وبتاعت مراتى ".
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
يارب
اللهم اجعله فى ميزان حسناته وزده من خيرك ورزقك واعطه كل الخير دنيا واخرة وبارك له فى اولاده وصحته ورزقه @@@@ فيها يه لو كل مطعم سواء كبير او صغير طلع عدد من الوجبات لوجه الله يوميا الا يستدعى ذلك يااصحاب المطاعم التوقف لبرهة لمراجعه انفسكم ؟ والله لو تم ذلك سترون خير ماله حدود ادعوا اصحاب المطاعم ان يفكروا جليا فى ذلك الامر
عدد الردود 0
بواسطة:
المختار
الله يجزاك الف خير .... كما قال النبي صلي الله وعليه وسلم الخير في وفي امتي الي يوم القيامة والشعب المصري علي مر التاريخ يثبت انه من انقي وافضل واطهر القلوب علي وجه الارض غير ان الاعلام لايظهر الا الفئات الضالة المنحرفة التي تشكلت افكارها من خلال الافلام والمسلسلات الهابطة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
بارك الله فيك وفي رزقك وفي ذريتك
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم محمود النحاس
كل ومتتكسفش
مصر فعلا ام الدنيا وفى اَهلها خير
عدد الردود 0
بواسطة:
بوسي
ربنايبارك فيك ويكثر من امثالك
ربنايبارك في رزقك اللهم آمين.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق المصرى
يجب التركيز على الإيجابيات
شكراً لليوم السابع على نشر مثل هذه الأعمال الطيبة وتيقنوا أن فى إظهار السلوكيات الطيبة لمواطنينا قد يكون له فعل السحر فى إنتشار مثل هذه الأعمال على نطاق واسع وربما فى يوم قريب جداً نرى عودة للشخصية المصرية الأصيلة التى كانت دوماً مضرباً للأمثال فى الطيبة والشهامة والكرم والجدعنة وحب الغير وحب الوطن و و....بارك الله فى رزق صاحب المطعم وبارك الله فى شعب مصر.