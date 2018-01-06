فيديو.. "كل ومتتكسفش" مطعم يقدم وجبات سمك وجمبرى مجانا للغلابة





أسامة طلعت -محمد فتحى عبد الغفار





"لوجه الله تعالى.. وجبات غداء وعشاء يوميا" تلك هى اللافتة المعلقة على محل "كبدة ومخ وسمك فيليه وجمبرى" بمنطقة الخليفة، دعوة عامة مكتوبة على لافتة صفراء اللون أمام المطعم ، وضعها أحمد موسى، 40 عاماً، صاحب المطعم.

أقدم "صاحب المحل" الذى رفض الظهور أمام الكاميرا على تلك الفكرة من أجل الثواب والخير من عند الله أولاً، وحتى يتكاتف الجميع لمساعدة الفقراء ثانياً، الفكرة طبقها "موسى" منذ نحو أشهر عدة مؤكدا، "لازم كلنا نقف مع بعض عشان خاطر البلد تتقدم، لأن البلد دى لو وقعت إحنا كلنا هنتبهدل، ولو الناس كلها محطتش إيديها فى إيد بعض لله وساعدنا بعضنا كلنا هنقع، ولو كل صاحب مطعم طلع على الاقل 10 وجبات فى اليوم اللى هما هيتحسبوا عليه بسعر الجملة مش هنلاقى فقير ولا مشرد فى الشارع".

صاحب مطعم فى الخليفة يقدم الخدمة يومياً مرة فى الغداء وأخرى فى العشاء.. الفرد يحصل على وجبة واحدة.. ولا يقبل بأى تبرعات.. وأكد "صاحب المحل"، أنه لا يقبل بالتبرعات على الإطلاق، لافتاً إلى أن هذا المشروع لم يؤثر على مكسبه: "بصراحة من يومها وربنا مبارك لى فى الشغل".

وتواصلت كاميرا "فيديو 7"، مع من وافق على التحدث أمام الكاميرا ممن يأخذون الوجبات، الذين أكدوا جميعا أن "صاحب المحل" رجل حنون وعطوف وصاحب قلب أبيض، يقدم لنا الوجبات يوميا لوجه الله تعالى .

وأكد أحد المترددين على تلقى الوجبات، "أن الوجبة التى يقدمها المطعم تليق بالإنسان وصحية ولا اتردد ولو للحظة فى انى اجى اخد الوجبة، وانا أرزقى على الله وصاحب المحل رجل طيب جدا مشوفتش منه اى معاملة سيئة وبلاقى منه كل حنية ومحبة، وبدعيله من كل قلبى، انا كده بطمئن انى ليا أب حنون كريم ووفى لكل الناس اللى حواليه، وشكره من كل قلبى على كل وجبة باكلها من عنده لانه بيعمل فيا خير عمرى ما شوفته عند أى حد".

وقالت سيدة أخرى، "أنها تتلقى يوميا وجبتين لها ولزوجها، نظرا لضيق الحال، وساعات مبيكنش عندى أكل فى البيت وباجى هنا اخد وجبتين بيمشوا اليوم وبنأكل منهم عيالنا كمان".

وذكر أحد المترددين على المطعم لأخذ الوجبات، "فى اى وقت اجى باخد الامانة بتاعتى كل يوم ومفيش يوم جيت قالى روح وتعالى خد بعد يوم أو حاجة .. كل يوم باجى هنا اخد الوجبتين بتاعتى وبتاعت مراتى ".

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