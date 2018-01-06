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فيديو.. عضو بقوائم الإفتاء: الرسول تنبأ بسقوط النظام الإيرانى سنة 6 هجريا

السبت، 06 يناير 2018 02:47 م
فيديو.. عضو بقوائم الإفتاء: الرسول تنبأ بسقوط النظام الإيرانى سنة 6 هجريا مظاهرات إيران


كتب تامر إسماعيل صالح
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قال الشيخ أحمد علوان الخطيب بوزارة الأوقاف وعضو قائمتها لشيوخ الإفتاء، أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بسقوط دولة إيران ونظام الشاه فى حديث شريف قبل 1433 عام وبالتحديد عام 6 هجريا.

وأوضح الشيخ أحمد علوان فى لقاء تليفزيونى على قناة "الصفا" المشهورة ببرامج المناظرات مع الشيعة والإيرانيين، أن الرسول أرسل رسائل إلى أمراء مصر والروم والحبشة وفارس بعد صلح الحديبية، وكان رد كسرى عظيم فارس أن مزق رسالة النبى، وعندما علم الرسول بذلك قال "مزق الله ملكه كل ممزق".

وأضاف علوان أن تلك نبوءة نبوية بسقوط دولة فارس، وتابع مؤكدا: "أقسم بالله إيران ستنهار، وكل ذيولها ستنهار، وكل من خالف المنهج الصحيح القويم للنبى وللصحابة، وإيران ستزول بنظامها ومن حولها مثل حزب الله اللبنانى والحوثيين فى اليمن، وشيعة العراق".

وتشهد إيران مظاهرات كبيرة منذ 30 ديسمبر الماضى  احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وقد اندلعت في مدينة مشهد وامتدت إلى مدن أخرى، كحركة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومواجهة الفساد. لكنها رفعت لاحقا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ومناهضة للزعماء الإيرانيين، ومن بينهم خامنئي والرئيس حسن روحاني، وسقط خلال المواجهات مع الأمن أكثر من 22 متظاهرا حسب التقارير الدولية.

 


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