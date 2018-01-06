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فيديو.. المحتفلون بالقداس فى كنيسة العاصمة الإدارية ينثرون الورود على الرئيس السيسى

السبت، 06 يناير 2018 09:13 م
فيديو.. المحتفلون بالقداس فى كنيسة العاصمة الإدارية ينثرون الورود على الرئيس السيسى الرئيس السيسى


كتب- إبراهيم سعيد
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استقبل المحتفلون فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بترحيب كبير، ونثروا الورود عليه عقب وصوله لمقر الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وردد المشاركون بالقداس من الأقباط، هتافات للرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما أطلق بعض النساء الزغاريد احتفالا بتهنئة الرئيس للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد فى المقر الجديد للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


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كنيسة العاصمة الإدارية

الرئيس السيسى

قداس عيد الميلاد

الكاتدرائية



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