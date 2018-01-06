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فيديو.. الأنبا بولا يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس فى طنطا

السبت، 06 يناير 2018 09:09 م
فيديو.. الأنبا بولا يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس فى طنطا قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بطنطا


الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل
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وصل منذ قليل الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها إلى مقر كنيسة مارجرجس بطنطا لترأس قداس عيد الميلاد المجيد.

وتوافد المئات من الأقباط على الكنيسة لحضور القداس وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين القداس.

 

ومن المقرر أن يستقبل الأنبا بولا الزوار بعد انتهاء القداس وعلى رأسهم اللواء أحمد صقر محافظة الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان للتهنئة بالعيد.

 

 

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