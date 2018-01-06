فيديو.. اصطدام طائرتين فى مطار بكندا





وكالات الأنباء





اصطدمت طائرتان فى مطار بيرسون فى تورونتو بكندا، أمس الجمعة، فيما تم إجلاء عشرات الركاب من الطائرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت هيئة المطار إن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالاصطدام الذى وقع بين طائرتين من شركة "صن وينج أيرلاينز" و"وست جيت أيرلاينز".

وقالت شركة "وست جيت أيرلاينز" إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" فى الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن الطائرة بخير.

وكانت الطائرة وهى من طراز بوينج 737-800 قد وصلت للتو إلى تورنتو قادمة من منتجع كانكون المكسيكى، وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وقالت شركة "صن وينج" إنه لم يكن على متن طائرتها أى راكب أو فرد من الطاقم وقت وقوع الحادث، وإنه كان يجرى سحبها.