video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. اصطدام طائرتين فى مطار بكندا

السبت، 06 يناير 2018 10:14 ص
فيديو.. اصطدام طائرتين فى مطار بكندا مطار كندا


وكالات الأنباء
إضافة تعليق


اصطدمت طائرتان فى مطار بيرسون فى تورونتو بكندا، أمس الجمعة، فيما تم إجلاء عشرات الركاب من الطائرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت هيئة المطار إن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالاصطدام الذى وقع بين طائرتين من شركة "صن وينج أيرلاينز" و"وست جيت أيرلاينز".

وقالت شركة "وست جيت أيرلاينز" إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" فى الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن الطائرة بخير.

وكانت الطائرة وهى من طراز بوينج 737-800 قد وصلت للتو إلى تورنتو قادمة من منتجع كانكون المكسيكى، وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وقالت شركة "صن وينج" إنه لم يكن على متن طائرتها أى راكب أو فرد من الطاقم وقت وقوع الحادث، وإنه كان يجرى سحبها. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاصفة ثلجية تلغى رحلات جوية وتقطع الكهرباء فى شرق كندا

صور.. عاصفة ثلجية تلغى رحلات جوية وتقطع الكهرباء فى شرق كندا

كندا

اخبار كندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة