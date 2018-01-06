فريد خميس يدعو لمؤتمر لبحث التجارب العالمية لتطوير مجمعات الصناعات الصغيرة





كتب هانى الحوتى





أعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عزم الاتحاد تنظيم مؤتمر عالمى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، لبحث تجارب الدول المتقدمة فى إنشاء وتطوير مجمعات الصناعات الصغيرة مثل الهند والصين وماليزيا، وذلك لمواجهة تعدد الجهات المشرفة والمسئولة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، كذلك عدم وجود تعريف محدد لها، وتحديد واضح لمكوناتها.

وأضاف خميس، لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد يعتزم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، لفرض ضرائب على القيمة الحقيقية للأرض الصناعية دون مبالغات، كما يعتزم الاتحاد المطالبة بإلغاء نظام المطور الصناعى، على أن تقوم شركات قطاع الأعمال العام للمقاولات والإنشاء والاستثمار العقارى بمهمة المطور الصناعى مقابل مصروفات تحددها لجنة حكومية، وهامش ربح لا يتجاوز 20% مما سيؤدى إلى خفض أسعار الأرض الصناعية.

وفى سياق متصل يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا ومنها أولا استعراض تقرير عن بشائر الإصلاح الاقصادى مع العام الجديد، وثانياً بحث الخطوات المقبلة لتنمية سيناء، ونتائج الاجتماع الأول للجنة تنمية سيناء بالاتحاد، وثالثاً الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النباتات الطبية والعطرية، ورابعاً الاستثمارات المقترحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخامساً خطط المركز الوطنى بالاتحاد لتنمية الموارد البشرية.