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فتح طريق "القاهرة- الإسكندرية" بعد توقفه لمدة ساعة بسبب انقلاب سيارة

السبت، 06 يناير 2018 02:47 ص
فتح طريق "القاهرة- الإسكندرية" بعد توقفه لمدة ساعة بسبب انقلاب سيارة انقلاب مقطورة - ارشيفية


القليوبية - نيفين طه
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عادت الحركة المرورية بطريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، بعد توقفها لمدة ساعة وذلك بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب عند فتحة سنديون دائرة مركز قليوب.

 

كان قد تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الزراعى السريع؛ وعلى الفور انتقل العميد نبيل العادلى وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم "أ.ح.د 457" بمقطورة رقم "س. أ. ج 949" قيادة السائق عبد النبى على محمود، انفجر الإطار الخلفى لها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأدى إلى انقلابها دون خسائر فى الأرواح. وتم الدفع بونش المرور لرفع السيارة والمقطورة من على الطريق وتم إعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

 


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