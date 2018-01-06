غدا.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

غدا.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيدالسبت، 06 يناير 2018 01:54 م
البابا تواضروس
(أ ش أ)
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يستقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية غدا الأحد، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المهنئين بعيد الميلاد المجيد.
ويبدأ البابا تواضروس باستقبال أعضاء المجمع المقدس فى العاشرة صباحا ثم الوزراء وكبار رجال الدولة فى 11.5 صباحا ثم شعب كنائس الأنبا رويس والكنيسة البطرسية.
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