video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2018 01:54 م
غدا.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس


(أ ش أ)
إضافة تعليق


يستقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية غدا الأحد، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المهنئين بعيد الميلاد المجيد.

ويبدأ البابا تواضروس باستقبال أعضاء المجمع المقدس فى العاشرة صباحا ثم الوزراء وكبار رجال الدولة فى 11.5 صباحا ثم شعب كنائس الأنبا رويس والكنيسة البطرسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

«المصريين الأحرار» مهنئا البابا تواضروس بالعيد: الوحدة المصرية لن تنفرط

مكرم محمد أحمد يهنىء البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس: الرئيس السيسى يشاركنا اليوم افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح"

البابا تواضروس

عيد الميلاد

المهنئين بعيد الميلاد

العباسيه



لا تفوتك
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة