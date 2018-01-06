غادة والى مهنئة المسيحيين بعيد الميلاد: كل سنة وبلدنا آمن ويحتضن كل أبنائه

غادة والى مهنئة المسيحيين بعيد الميلاد: كل سنة وبلدنا آمن ويحتضن كل أبنائهالسبت، 06 يناير 2018 09:07 م
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، التهانى للمسيحيين بعيد الميلاد، وقالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خلال مشاركتها فى الاحتفالات بالعيد فى الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية وبمناسبة افتتاحها أيضا "كل سنة وأنتم طيبين يا أصدقائى وزملائى وأهلى المسيحيين، كل سنة وبلدنا آمن مستقر يسع كل أبنائه ويحتضن كل من فيه.. مبروك الكاتدرائية الجديدة... مبروك علينا كلنا".
وأكدت غادة والى أن مصر ستظل وطنا يتعانق فيه صوت الأذان مع أجراس الكنائس إلى أبد الآبدين ورغم أنف الكارهين بمحبتنا و بإيماننا بالوطن سنهزم الإرهابيين و المتآمرين...تحيا مصر".
غادة والى تهنئ الاخوة المسيحيين
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