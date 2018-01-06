عقد جديد لمصر للسياحة مع كوريا الجنوبية يبدأ باستقبال 81 سائحا

عقد جديد لمصر للسياحة مع كوريا الجنوبية يبدأ باستقبال 81 سائحاالسبت، 06 يناير 2018 10:34 ص
رشاد رفاعى مع رئيس الشركة الكورية
كتب عبد الحليم سالم
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استقبل رشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، لى شانج روك، رئيس مجلس إدارة شركة فور ترافل الكورية، وتم خلال القاء توقيع عقد باستقام وجلب أفواج ومجموعات سياحية من كوريا الجنوبية إلى مصر، و تقوم شركة مصر للسياحة بإعداد وتنفيذ برامج سياحية لهم تشمل رحلات إلى الأماكن السياحية والأثرية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
وأعرب رشاد رفاعى بحسب بيان اليوم، عن سعادته بهذا العقد، مشيرًا إلى أن جلب سياحة من كوريا يعتبرسوق جديد من نوعه للشركة، وأنه تم بالفعل وصول أول فوج يضم 81 سائحا كوريا استقبلتهم الشركة وتم استقبالهم بالمطار وتسكينهم فى فندق بالهرم، ومن المقرر أن تغادر المجموعة إلى الإسكندرية ثم إلى شرم الشيخ والأقصر وأسوان.
وأضاف رشاد رفاعى، إن الشركة تركز على تنويع البرامج والسياحية بهدف جذب السياح من مختلف دول العالم، لافتًا إلى إعداد العديد من البرامج السياحية المتميزة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومطروح وسيوة وجنوب سيناء ومرسى علم والفيوم
وأوضح، إن هناك مجموعات سياحية من أوكرانيا وبيلاروسيا وألمانيا تتوافد إلى قرية مجاويش السياحية بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى مجموعات سياحية أمريكية وعراقية تقوم الشركة بتنفيذ برامج سياحية لها لزيارة الأماكن السياحية والأثرية فى القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.
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