ضبط 6559 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة





كتب عبد الرحمن سيد





كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 6559 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 80 مخالفة تجاوز سرعات، و1870 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 84 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و23 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.