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السبت، 06 يناير 2018 08:15 م
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ضبط 40 كيلو حشيش داخل خزان وقود سيارة نقل بطريق نفق أحمد حمدى

السبت، 06 يناير 2018 06:15 م
ضبط 40 كيلو حشيش داخل خزان وقود سيارة نقل بطريق نفق أحمد حمدى حشيش -أرشيفية


السويس- سيد نون
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة حشيش وأفيون قادمة من أودية سيناء بمنطقة عيون موسى بالطريق المؤدى لنفق أحمد حمدى قبل ترويجها فى محافظات الدلتا والقاهرة .

 

وردت معلومات للواء حسن عبد الرسول مساعد مدير مكافحة المخدرات لمدن القناة وسيناء بوجود شحنة من المخدرات متجهة من سيناء إلى القاهرة ومحافظات القناه عبر نفق الشهيد أحمد حمدى وأكدت تحريات العميد شريف الخولى مدير منطقى السويس وجنوب سيناء المعلومات من خلال الشرطة السرية للمكافحة حيث رصدوا سيارة نقل ثقيلة تم شحن المخدرات بها داخل خزان إضافى للوقود وأنها فى طريقها للنفق بعد تفريغ حمولة بضائعها فتم إعداد كمين بقيادة العقيد شيرين مصطفى وكيل المنطقة والرائدان ايمن عبيد واحمد بيومى حيث تمكنوا من ضبط صاحب السيارة والسائق اثناء قيادتها على الطريق الصحراوى السريع بين عيون موسى والمدخل الشرقى لنفق الشهيد احمد حمدى قادمين من أودية جنوب سيناء.

 

وتم التوصل إلى مكان المخبأ السرى للمخدرات بتنك البنزين الإضافى حيث تم العثور على 40 كيلو طربة حشيش و 6 كيلو أفيون وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين وإحالة المتهمين إلى نيابة الجناين للتحقيق حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة والمخدرات.

 


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